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НовостиОбщество24 июля 2023 10:14

В Коми 122 человека заразились кишечными инфекциями

В летне-осенний период традиционно отмечается сезонный подъем заболеваемости
Источник:kp.ru
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В Коми зарегистрировано 122 факта заболевания кишечными инфекциями. Такие данные озвучили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора за первые шесть месяцев текущего года.

В ведомстве напомнили, что летне-осенний период традиционно является благоприятным сезоном для распространения кишечных заболеваний, в том числе и энтеровирусных инфекций.

Жителям Коми посоветовали не пренебрегать правилами безопасности и заниматься профилактикой вирусов.

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