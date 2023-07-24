В Коми 122 человека заразились кишечными инфекциями

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В Коми зарегистрировано 122 факта заболевания кишечными инфекциями. Такие данные озвучили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора за первые шесть месяцев текущего года.

В ведомстве напомнили, что летне-осенний период традиционно является благоприятным сезоном для распространения кишечных заболеваний, в том числе и энтеровирусных инфекций.

Жителям Коми посоветовали не пренебрегать правилами безопасности и заниматься профилактикой вирусов.

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