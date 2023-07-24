В Коми пьяная драка мужчин закончилась смертью одного из них

Фото: архив "КП"

В Усинске погиб 47-летний мужчина. О трагедии рассказали в СУ СКР по Коми. По информации ведомства, мужчина был убит.

Известно, что погибший и его 58-летний знакомый были в состоянии алкогольного опьянения. Мужчины сильно поссорились и начали драться. Усинец жестоко избил своего оппонента, отчего тот умер.

- Потерпевший скончался от сочетанной травмы тела, - уточнили в СК.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми знакомство в ресторане закончилось изнасилованием (подробности)