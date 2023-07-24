Опасные природные явления обрушатся на Коми 24 июля

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Коми испортится погода. Об этом предупреждает МЧС республики, объявившее штормовое предупреждение.

Как сообщает ведомство, в ближайшие часы на республику обрушатся грозы, сильный ветер и дожди. В некоторых районах ожидается град. Особенно опасно будет в девяти районах республики.

- В Сыктывкаре, Прилузском, Койгородском, Сысольском, Сыктывдинском, Усть-Вымском, Корткеросском, Усть-Куломском, Троицко-Печорском районах ожидается ухудшение условий, - говорится в экстренном сообщении.

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