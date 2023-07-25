В Коми ожидается дождливая пасмурная погода с грозами

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В Коми 25 июля пообещали грозы и порывистый ветер со скоростью до 13 м/с. Прогноз погоды передали в ЦГМС республики.

По предоставленным данным, на территории Коми ожидают облачную погоду с прояснениями, грозы и кратковременные дожди. Ветер ожидается южный в среднем от 4 до 9 м/с, порывы будут возрастать до 13 м/с. Температура ночью +10...+15, днем +20...+25°С.

В Сыктывкаре спрогнозировали облачную погоду и дожди с грозами. Скорость ветра составит 4-9 м/с. Температура ночью +11...+13, днем +21...+23°С.

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