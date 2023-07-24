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НовостиОбщество24 июля 2023 11:39

Житель Коми заплатил пять тысяч рублей за хамство в Сети

Потерпевший требовал сумму в 12 раз больше
Источник:kp.ru
Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Воркуте местного жителя привлекли к ответственности за оскорбительные комментарии в Сети. Жертвой хамства стал земляк грубияна.

Как рассказали в пресс-службе городского суда, мужчина на большую аудиторию в одной из групп в ВК нецензурно оскорбил жителя Заполярья. Хамство воркутинец терпеть не стал и подал на обидчика в суд, потребовав 25 тысяч рулей за причиненный моральный вред.

Суд признал виновным жителя Воркуты и назначил ему штраф в размере пять тысяч рублей, а о его жертве мужчина должен заплатить две тысячи рублей.

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