В Коми предложили ввести новую выплату на детей

По данным Министерства здравоохранения Республики Коми, на учете медиков в Коми состоит 48 детей с заболеванием целиакией и фенилкетонурией.

В Коми хотят ввести новую ежегодную выплату на детей. Денежная помощь будет направлена на поддержку семей с детьми, больными целиакией и фенилкетонурией. Об этом сообщает пресс-служба регионального минтруда. По информации ведомства, сейчас законопроект находится на рассмотрении в республиканском Госсовете.

Уточняется, что юным пациентам необходимо не только дорогостоящее лечение, но и уход. Так, например, такие дети не могут есть из общей посуды и они придерживаются особой диеты. Сейчас на учете минздрава стоят 48 пациентов.

Предполагается, что после принятия закона семьям будет выплачиваться по 24 тысячи рублей в год. Для расчета размера льготы использовалась стоимость безглютеновой муки (400 рублей за килограмм) и объем ее потребления.

- Обеспечение питания ребенка с заболеванием целиакией или фенилкетонурией дорогостоящее. Для многих семей нести такие расходы финансово тяжело. Чтобы их поддержать, по инициативе Главы республики подготовлен законопроект о введении для семей с детьми, страдающими целиакией или фенилкетонурией, ежегодной выплаты на компенсацию питания, - сообщили разработчики проекта нормативного правового акта в Министерстве труда, занятости и социальной защиты Республики Коми.