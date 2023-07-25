Житель Воркуты убил своего знакомого двумя ударами ножа в шею

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В Воркуте в отношении местного жителя возбудили уголовное дело за нападение с ножом на его знакомого. Об этом 24 июля сообщили в пресс-службе Следственного комитета Коми.

По предоставленным данным, преступление произошло на улице Гагарина, когда мужчины совместно распивали алкогольные напитки. Сообщается, что 42-летний фигурант уголовного дела ударил своего знакомого два удара в область шеи.

От полученных ранений его жертва скончалась на месте происшествия. В СК уточнили, что и нападавший, и погибших вели асоциальный образ жизни, употребляя алкогольные напитки.

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