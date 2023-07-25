Пенсионерка из Воркуты лишилась 2,5 млн рублей после звонка неизвестного

Фото: архив КП

В Воркуте 59-летняя местная жительница сообщила, что у нее обманом похитили более 2,5 млн руб. Информацию передали в МВД Коми.

По предоставленным данным, днем на мобильный телефон ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником органом внутренних дел, и сообщил, что некто несанкционированно получил доступ к ее счетам.

Чтобы остановить списание, злоумышленник дал реконмендацию создать зеркальный займ и перекинуть свои деньги на указанный банковский реквизит.

Пенсионерка оформила кредиты в пяти офисах финансовых организаций и через терминал перевела деньги. По факту произошедшего сейчас возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

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