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НовостиПроисшествия25 июля 2023 5:15

Пенсионерка из Воркуты лишилась 2,5 млн рублей после звонка неизвестного

Еще одна жительница Коми стала жертвой телефонного мошенничества
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В Воркуте 59-летняя местная жительница сообщила, что у нее обманом похитили более 2,5 млн руб. Информацию передали в МВД Коми.

По предоставленным данным, днем на мобильный телефон ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником органом внутренних дел, и сообщил, что некто несанкционированно получил доступ к ее счетам.

Чтобы остановить списание, злоумышленник дал реконмендацию создать зеркальный займ и перекинуть свои деньги на указанный банковский реквизит.

Пенсионерка оформила кредиты в пяти офисах финансовых организаций и через терминал перевела деньги. По факту произошедшего сейчас возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

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