В Коми с Ирины Шеремет взыскали потраченные на лечение потерпевших 457 тысяч рублей

Фото: пресс-служба судов

В Сыктывкаре местная прокуратура взыскала с виновной в смертельном ДТП Ирины Шеремет потраченные на лечение четверых потерпевших 457 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Сыктывкарского городского суда.

По предоставленным данным, прокуратура действовала в интересах Территориального фонда обязательного медицинского страхования Коми. Иск прокуратуры в суде удовлетворили в полном объеме. Также взыскана сумму госпошлины в размере 7,7 тыс. руб. Решение не вступило в законную силу.

Авария произошла 1 октября 2021 года, Шеремет ехала по Октябрьскому проспекту на автомобиле Сузуки. Она наехала на мальчика 2013 года рождения и его мать. Пешеход скончалась сразу на месте происшествия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Появился ролик с регистратора виновницы ДТП, в котором погибла сыктывкарка и пострадал школьник (подробнее)