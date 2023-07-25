Жителя Архангельской области посадили на 11 лет за сбыт наркотиков в Сыктывкаре

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В отношении 44-летнего жителя Архангельской области в Сыктывдинском районном суде рассмотрели уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотических средств, который он пытался совершить в Сыктывкаре. По данным пресс-службы судов, фигурант уголовного дела приехал в столицу Коми, где начался заниматься незаконным оборотом наркотических средств. В какой-то из дней на мужчину обратили внимания сотрудники полиции. Убегая от правоохранителей, он разбросал свертки с наркотиками.

Свою вину фигурант уголовного дела не признал, заявив, что приехал в Сыктывкар, чтобы отремонтировать некую трубу. Суд назначил ему наказание в виде 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

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