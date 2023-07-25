Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия25 июля 2023 6:49

Стала известна личность найденной в Емве мертвой жительницы Коми

Труп женщины нашли местные жители
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Стали известны подробности гибели женщины, чье тело было найдено в Емве в районе аэропорта. Как рассказали "КП-Коми" в пресс-служба СУ СКР, обнаженный труп молодой горожанки был обнаружен местными жителями в лесном массиве около улицы Авиационной. Погибшей оказалась 41-летняя женщина.

- Следователи СК в рамках проверки провели осмотр места происшествия, назначили судебно-медицинскую экспертизу, - заявили в ведомстве.

По предварительной информации, криминала в смерти женщины нет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Зашел в воду и ушел с головой»: жительница Коми из окна дома увидела, как утонул мужчина (подробности)