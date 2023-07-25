Стала известна личность найденной в Емве мертвой жительницы Коми

Фото: архив "КП"

Стали известны подробности гибели женщины, чье тело было найдено в Емве в районе аэропорта. Как рассказали "КП-Коми" в пресс-служба СУ СКР, обнаженный труп молодой горожанки был обнаружен местными жителями в лесном массиве около улицы Авиационной. Погибшей оказалась 41-летняя женщина.

- Следователи СК в рамках проверки провели осмотр места происшествия, назначили судебно-медицинскую экспертизу, - заявили в ведомстве.

По предварительной информации, криминала в смерти женщины нет.

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