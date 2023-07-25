Смерть пропавшего в Коми 35-летнего Ивана Бабикова увидела сельчанка из окон своего дома

Фото: «Лиза Алерт»

В Коми прекратили поиски 35-летнего Ивана Бабикова. О завершении работ сообщили волонтеры «Лиза Алерт» в социальных сетях. По информации добровольцев, мужчина найден мертвым.

Ижемец пропал 20 июля в родном селе. Через несколько дней после начала поисков стало известно, что мужчины нет в живых, а его смерть видела односельчанка. Оказалось, что молодой человек утонул в реке. Он зашел в воду, нырнул с головой и уже не выплыл. Жуткую трагедию из окна дома наблюдала женщина, которая и вызвала спасателей и сотрудников полиции.

По предварительной информации, в день трагедии мужчина был пьян.

По факту произошедшего начата проверка.

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