В Коми пьяный водитель устроил ДТП с двумя пострадавшими

Фото: управление ГИБДД по Коми

В понедельник, 24 июля, в Прилузском районе столкнулись LADA XRAY и Volkswagen Polo, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщили в управлении ГИБДД МВД по Коми.

Авария произошла в полдень. Пьяный мужчина 1968 года рождения ехал за рулем «Лады» по трассе Чебоксары – Йошкар-Ола – Сыктывкар со стороны столицы Коми в направлении Кирова. На 617-м километре отечественный автомобиль врезался в Volkswagen. Столкновение произошло из-за несоблюдения дистанции. После этого Volkswagen съехал в левый кювет, а «Лада» – в правый.

В результате ДТП пострадали два человека. Водитель Volkswagen 1968 года рождения получил автотравму, закрытую травму грудной клетки, а также ушиб поясничного отдела позвоночника. Кроме того, перелом ребер под вопросом. В аварии также пострадала пассажирка того же авто 1972 года рождения. У нее диагностировали автотравму, черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, травму грудной клетки, перелом ребер, а также ушибы. В больницу увезли только женщину.

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