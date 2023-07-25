В Коми «Лада» съехала в кювет: пострадала женщина

Фото: управление ГИБДД по Коми

В понедельник, 24 июля, в понедельник, в Ухте ВАЗ-21101 съехал в кювет, в результате чего пострадала женщина. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Авария произошла в 13.50. Мужчина 1985 года рождения ехал за рулем «Лады» по трассе Сыктывкар – Нарьян-Мар со стороны столицы Коми в стороны Ухты. На 261-м километре водитель не справился с управлением. Из-за этого легковушка съехала в кювет.

В результате ДТП пострадала 64-летняя пассажирка отечественного авто. Женщина получила ушиб головы. Госпитализация ей не потребовалась. Водитель получил права в 2003 году.

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