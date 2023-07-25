В Коми годовая инфляция увеличилась до 3,8%

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В июне 2023 года годовая инфляция в Республике Коми составила 3,8%, в мае - 2,8%. Основными причинами ее ускорения является ослабление рубля и восстановление потребительской активности.

Цена на продовольственные товары в прошлом месяце снижались медленнее, чем в мае, сообщили в отделении НБ РК.

Рост цен в сфере услуг в Коми ускорился незначительно. Среди жителей республики растет популярность внутреннего туризма, соответственно растут цены на экскурсионные туры.

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