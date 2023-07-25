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С начала 2023 года в Коми 704 семьи получили сертификаты на региональный семейный капитал при рождении третьего или последующего ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Минтруда.

Размер регионального семейного капитала составляет 150 тысяч рублей. С начала года этой мерой поддержкой воспользовались уже 1427 семей. С 1 августа деньги можно будет потратить еще и на покупку машины, снегохода или маломерного судна.

При этом люди расходуют средства и на другие цели. Благодаря региональному семейному капиталу 263 семьи купили жилье. Еще 571 семья направила деньги на ремонт. Кроме того, средства тратят на оплату образования или лечения детей.

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Всего таким образом деньгами распорядились более пяти тысяч семей (подробности)