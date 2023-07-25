Школьник из Коми разбил украденный у одноклассника планшет

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В Воркуте родители школьника заплатят за ремонт дорогого планшета, который их сын украл у одноклассника. Об этом сообщили в пресс-службе судов Коми.

Отец пострадавшего обратился в полицию. Во время опроса инспектором выяснилось, что ребенок действительно взял планшет и случайно разбил экран.

Истец обратился в организацию, которая занимается ремонтом гаждетов. Ему выставили счет в 17 500 рублей. Так как родители школьника разведены, то каждый из них заплатит по 8 750 рублей, а также возместит расходы по уплате госпошлины.

В компенсации морального вреда истцу было отказано.

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