Школьник из Коми разбил украденный у одноклассника планшет

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В Воркуте родители школьника заплатят за ремонт дорогого планшета, который их сын украл у одноклассника. Об этом сообщили в пресс-службе судов Коми.
Отец пострадавшего обратился в полицию. Во время опроса инспектором выяснилось, что ребенок действительно взял планшет и случайно разбил экран.
Истец обратился в организацию, которая занимается ремонтом гаждетов. Ему выставили счет в 17 500 рублей. Так как родители школьника разведены, то каждый из них заплатит по 8 750 рублей, а также возместит расходы по уплате госпошлины.
В компенсации морального вреда истцу было отказано.
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