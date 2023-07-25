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НовостиПроисшествия25 июля 2023 11:50

В Коми контракт с Минобороны спас от колонии 62-летнего браконьера

Суд вынес приговор мужчинам за незаконную добычу рыбы
Источник:kp.ru
Фото: pxhere.com.

Фото: pxhere.com.

Суд вынес приговор двоим жителям Сосногорска за незаконную добычу рыбы. Мужчин оштрафовали на 300 и 250 тысяч рублей, а также взыскали с одного из них почти 670 тысяч рублей.

В феврале прошлого года мужчины договорились отправиться ловить рыбу на реку Лемью в Вуктыльском районе. С 10 до 25 мая 2022 года они установили 12 сетей и извлекли в общей сложности более 280 кг рыбы. Сумма ущерба составила 1 млн 454 тысячи рублей.

Один из подсудимых добровольно заключил контракт с Минобороны РФ в период проведения СВО, что стало смягчающих обстоятельством. Также он признался в содеянном и способствовал изобличению соучастника преступления.

Второй мужчина добровольно возместил ущерб в размере 785 тысяч рублей.

Лодки, лодочные моторы и сети были конфискованы в доход государства.

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