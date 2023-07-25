«Она в тяжелом состоянии, на ИВЛ»: в Сыктывкаре женщина упала в траншею и застряла

Фото: пресс-служба МЧС Коми
В Эжвинском районе Сыктывкара спасатели пришли на помощь пенсионерке. Женщина упала в выкопанную траншею и не смогла выбраться. Об этом сообщает пресс-служба Сыктывкарского ПСО — филиала СЗРПСО МЧС России.
Пожилая горожанка получила серьезные травмы, с которыми была доставлена в больницу.
— Спасатели вместе медиками на жестком щите транспортировали пострадавшую в машину скорой помощи, — уточнили в ведомстве.
Сейчас пострадавшая находится под наблюдением медиков, состояние женщины оценивается, как тяжелое.
— Ее увезли в тяжелом состоянии на ИВЛ, госпитализировали в Эжвинскую горбольницу. Сейчас пациентка находится в реанимации, без сознания, состояние тяжелое, — сообщили в Минздраве.
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- Ее увезли в тяжелом состоянии на ИВЛ, госпитализировали в Эжвинскую горбольницу. Сейчас пациентка находится в реанимации, без сознания, состояние тяжелое, - сообщили в Минздраве.