В Сыктывкаре беспризорная собака напала на 17-летнюю девушку

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17-летняя сыктывкарка стала жертвой нападения беспризорной собаки. Девушка получила увечья и прошла курс лечения. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Коми.

По информации ведомства, зимой 2022 года подросток стояла возле подъезда жилого дома, когда на нее набросилось бездомное животное, которое укусило девушку за левую кисть. Из-за травмы и риска заразиться бешенством в течение четырех месяцев юная сыктывкарка проходила лечение и вакцинировалась, чтобы избежать риска.

- Нападение собаки стало возможным по причине ненадлежащего исполнения органом местного самоуправления полномочий по отлову и содержанию безнадзорных животных. По этой причине прокурор Эжвинского района Сыктывкара обратился в суд с иском о взыскании с районной администрации в пользу девушки компенсации морального вреда, - уточнили в ведомстве.

Суд удовлетворил иск надзорного органа и потребовал возместить моральный ущерб, который был оценен в 50 тысяч рублей.

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