Житель Коми после интернет-знакомства лишился 18 тысяч рублей

Фото: архив КП

В Сыктывкаре 29-летний местный житель лишился 18 тысяч рублей, решив отправиться на свидание. Об этом сообщили в МВД Коми.

По предоставленным данным, пострадавший познакомился с девушкой на сайте знакомств и договорился о встрече. Собеседница предложила сходить на авиационную выставку и прислала ссылку, по которой можно было перейти и купить билеты.

Сыктывкарец ввел по ссылке все данные карты, отправил код для оплаты, полученный через смс, а после у него списали все его деньги. Во второй раз ссылка уже была недоступна, а девушка перестала выходить на связь.

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