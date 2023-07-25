Нашли всего в крови: В Коми 18-летний ухтинец убил сторожа детсада и умер, не дождавшись правосудия

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ухте спустя 45 лет после гибели сторожа детского сада будут судить его предполагаемого убийцу, который сам умер более 20 лет назад. Об этом рассказали в пресс-службе республиканской прокуратуры. Мужчина погиб от рук тогда еще 18-летнего юноши.

Трагедия произошла в 1978 году в посёлке Ярега. Пенсионер, подрабатывавший сторожем, выпивал в своей коморке с юным ухтинцем. Слово за слово и собутыльники поссорились. Тогда подросток ударил ножом оппонента несколько раз в шею и голову. Сторож от тяжелых травм погиб на месте. Его бездыханное окровавленное тело на следующий день обнаружили работники детского садика.

В те годы следователи не смогли установить личность убийцы: не было ни подходящих методик, ни исследований и экспертиз. Однако в этом году расследование вновь было возобновлено.

— На бутылке из-под спиртного выявлены следы пальцев рук жителя Ухты, установлено и допрошено лицо, обладавшее информацией о совершенном преступлении, а также еще 46 свидетелей, — рассказали в прокуратуре.

Но оказалось, что душегуб умер еще в 2001 году. Однако суд над ним все же состоится: так решили родственники погибшего.

— Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в суд из-за позиции родственников, которые возражали против прекращения дела по нереабилитирующему основанию, — заключили в ведомстве.

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