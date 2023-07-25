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НовостиОбщество25 июля 2023 11:39

В Сыктывкаре сложилась острая нехватка двух групп крови

Служба крови заявила о повышенной потребности крови отрицательных групп
Источник:kp.ru
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В Сыктывкаре ощущается нехватки I-, III- группы крови. Об этом сообщили в станции переливания крови. Также известно, что есть потребность и в I+, II+ группах.

Доноров, подходящих под критерия, просят подойти на станцию без предварительной записи с 9:00 до 12:00, ул. Октябрьский проспект, 59А. Справки по телефону: +7 (8212) 28-60-13.

Напомним, что с 1 января 2023 года компенсация за дачу крови выросла. Так, в Сыктывкаре ее размер составляет 894,6 рубля.

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