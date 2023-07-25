Фото: Александра Савинова

В июле 2023 года на пляже в Сыктывкаре спасли 10 детей. Об этом сообщил руководитель городского управления ГО и ЧС Олег Атаманюк.

По его словам, в столице Коми произошло восемь пожаров. К счастью, в результате этих инцидентов никто не погиб. В лесу заблудились четыре человека, и их спасли.

В июне в сыктывкарских водоемах никто не утонул, но помощь потребовалась 12 жителям. Атаманюк уточнил, что 10 из них – дети, передает «Комиинформ».

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