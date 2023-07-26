Глава минэкологии Коми сообщила об отсутствии угрозы после прорыва нефтепровода

Фото: Екатерина Киселевич

Глава минприроды Коми Екатерина Киселевич сообщила о результатах проверки нефтеразлива в Троицко-Печорском районе. По предоставленным данным, сообщение о случившемся поступило 25 июля.

Киселевич проинформировала, что информация о нефтяном озере по результатам проверки не подтвердилась. Как выяснилось, это шламонакопитель действующей скважины № 545 Нижне-Омринского нефтяного месторождения.

Руководитель ведомства отметила, что на месте произошедшего выявили разгерметизацию нефтепровода возле запорного механизма. Загрязненная площадь составила 0,08 га.

Министр сообщила, что угрозы загрязнения нет. Сейчас готовят экспертное заключение для Росприроднадзора и прокуратуры.

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