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НовостиОбщество26 июля 2023 6:15

Сквер в Краснозатонском за 14 млн рублей обустроит компания «Поликом»

Подведены итоги аукциона по благоустройству сквера в районе Коми
Источник:kp.ru
Фото: Владимир Рунг

Фото: Владимир Рунг

В Краснозатонском новый сквер по итогам аукциона будет благоустраивать компания ООО «Поликом». Новая зона отдыха, как следует из документации, появится на улице Корабельной.

Контракт заключен до 31 октября, стоимость работ оценивается в 14 млн рублей. Ранее компания обустраивала сквер Свято-Стефановского собора.

На Корабельной улице новый объект появится на месте пустыря. На нем разместят площадки для экстремальных видов спорта: футбол, памптрек, стритбол. Проект курирует главный архитектор Сыктывкара Владимир Рунг.

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