Был без родителей: четырехлетний мальчик из Коми попал под колеса авто

Фото: управление ГИБДД по Коми

Во вторник, 25 июля, в Усть-Куломе Vortex Estina сбил четырехлетнего мальчика, который ехал на самокате. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Авария произошла в 15.35. Мужчина 1972 года рождения ехал за рулем Vortex по улице Центральной в сторону Советской. Напротив дома №173 машина сбила четырехлетнего ребенка, который ехал по середине дороги на самокате на встречу автомобилю.

В результате ДТП пострадал мальчик 2019 года рождения. У него диагностировали автотравму, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, а также ушибленную рану губы. Госпитализация мальчику не потребовалась. Ребенок находился на улице без взрослых.

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