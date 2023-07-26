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НовостиОбщество26 июля 2023 7:20

В Коми пропала без вести 86-летняя Валентина Гонсерас

25 июля пенсионерка ушла из дома и не вернулась
Источник:kp.ru
Фото: «Лиза Алерт Коми».

Фото: «Лиза Алерт Коми».

В селе Шошка Сыктывдинского района пропала без вести 86-летняя Валентина Гонсерас. 25 июля пенсионерка ушла из дома и не вернулась.

Приметы: серые глаза, русые волосы, телосложение обычное, рост 150 см. В день пропажи на ней были штаны черного цвета, коричневая кофта, зеленая жилетка. С собой у нее была коричневая трость.

Обладающих какой-либо информацией просят позвонить по номеру телефона 8 (800) 700 54 52.

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