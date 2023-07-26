В МВД Коми заинтересовались падением пенсионерки в траншею

Фото: Нина Юшкова.
В МВД заинтересовались падением пенсионерки в траншею. Напомним, несчастный случай произошел в Эжвинском районе Сыктывкара. Женщина 1939 года провалилась в траншею и потеряла сознание. Известно, что состояние пострадавшей оценивается как тяжелое.
В минздраве Коми заявили, что женщина подключена к ИВЛ и находится в отделении реанимации.
На сегодняшний день не установлено, был ли огорожен участок дороги, на котором проводились работы.
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