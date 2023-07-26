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НовостиОбщество26 июля 2023 7:50

В МВД Коми заинтересовались падением пенсионерки в траншею

Упавшая в траншею пенсионерка из Сыктывкара подключена к ИВЛ
Источник:kp.ru
Фото: Нина Юшкова.

Фото: Нина Юшкова.

В МВД заинтересовались падением пенсионерки в траншею. Напомним, несчастный случай произошел в Эжвинском районе Сыктывкара. Женщина 1939 года провалилась в траншею и потеряла сознание. Известно, что состояние пострадавшей оценивается как тяжелое.

В минздраве Коми заявили, что женщина подключена к ИВЛ и находится в отделении реанимации.

На сегодняшний день не установлено, был ли огорожен участок дороги, на котором проводились работы.

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