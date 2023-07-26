На трассе в Коми в кювет вылетел водитель с 43-летним стажем

Фото: управление ГИБДД по Коми

Во вторник, 25 июля, в Княжпогостском районе Lada Largus вылетела в кювет, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Авария произошла около в 6.10. Мужчина 1959 года рождения за рулем ехал за рулем «Лады» по трассе Сыктывкар – Ухта. На 190-м километре он не справился с управлением. Из-за этого легковушка съехала в кювет.

В результате ДТП пострадали два человека. Водитель получил закрытую черепно-мозговую травму, ссадины, ушибы и рваную рану. У пассажира 1963 года рождения диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибы. Водитель получил права в 1980 году.

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