Вот и познакомились: сыктывкарец потерял все деньги после разговора с девушкой

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29-летний сыктывкарец обратился в полицию и рассказал, что потерял деньги после знакомства с девушкой. В настоящее время проводится проверка, сообщили в пресс-службе МВД по РБ.

Пострадавший познакомился с девушкой на сайте знакомств и через некоторое время договорился с ней о встрече. Новая знакомая предложила посетить авиационную выставку и прислала заявителю ссылку для покупки билетов.

Мужчина выбрал время, ввел данные карты и подтвердил операцию смс-кодом. С его карты было списано 18 тысяч рублей. После этого новая знакомая перестала выходить на связь.

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