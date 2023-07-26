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НовостиОбщество26 июля 2023 9:50

Жители одного из сел Коми два месяца живут с перебоями воды

Проблемы коснулись трех социальных объектов, трех домов и фермы на 400 голов
Источник:kp.ru
Фото: Pixabay.

Фото: Pixabay.

Жители села Шошка Сыктыдвинского района Коми целых два месяца живут с перебоями воды. Проблемы коснулись трех социальных объектов, трех домов и фермы на 400 голов.

По данным «Коми тепловой компании», в настоящее время в работе находится строительство новой скважины, которая должна решить эту проблему. Завершение работ запланировано до 1 августа.

Ежедневно по утрам граждане вынуждены запасаться водой, однако хватает не всем.

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