Жители одного из сел Коми два месяца живут с перебоями воды

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Жители села Шошка Сыктыдвинского района Коми целых два месяца живут с перебоями воды. Проблемы коснулись трех социальных объектов, трех домов и фермы на 400 голов.
По данным «Коми тепловой компании», в настоящее время в работе находится строительство новой скважины, которая должна решить эту проблему. Завершение работ запланировано до 1 августа.
Ежедневно по утрам граждане вынуждены запасаться водой, однако хватает не всем.
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