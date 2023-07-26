Сыктывкарского футболиста вызвали в юношескую сборную России

Фото: пресс-служба МФК «Новая генерация»

Игрока сыктывкарского мини-футбольного клуба «Новая генерация» Михаила Гусева вызвали в юношескую сборную России. Об этом сообщили в пресс-службе клуба

Гусев отправится на тренерские сборы, которые пройдут в Москве. Всего в российскую столицу вызвали 18 игроков. Сообщается, что еще пятеро находятся в резервном списке.

Команда также будет участвовать во II Играх стран СНГ. Они пройдут с 6 по 12 августа в Белоруссии. По итогам сборов туда отправятся 14 человек.

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