«Все было охвачено огнём»: в Коми трагически оборвалась жизнь пожилой женщины

Фото: пресс-служба МЧС по Коми

В Сосногорском районе Коми трагически оборвалась жизнь местной жительницы. Как сообщили в пресс-службе МЧС по РК, женщина погибла в страшном пожаре, который произошел в одном из садовых домов по улице Сосновая, 1-е Н. Одесские дачи ранним утром.

В службу спасения позвонили очевидцы. На момент прибытия огонь уже охватил все здание. После тушения пожара спасатели нашли труп пожилой женщины 1942 года рождения, также известно, что в огне пострадал мужчина.

Предварительная причина пожара – неисправность электрооборудования.

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