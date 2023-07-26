Сыктывкарец избил родную мать после отказа дать ему деньги

Фото: пресс-служба Росгвардии Коми
Росгвардейцы задержали сыктывкарца, избившего мать. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
Известно, что мужчина пытался взять у мамы деньги, однако получил отказ. Сначала разозленный сыктывкарец обругал женщину, а после и вовсе набросился с кулаками.
- Молодой человек 1986 года рождения ударил горожанку в область грудной клетки. Потерпевшая незамедлительно осуществила экстренный вызов сотрудников вневедомственной охраны, - рассказали в ведомстве.
Мужчина был доставлен в отделение полиции для допроса. По факту произошедшего начато разбирательство.
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