Сыктывкарец избил родную мать после отказа дать ему деньги

Фото: пресс-служба Росгвардии Коми

Росгвардейцы задержали сыктывкарца, избившего мать. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Известно, что мужчина пытался взять у мамы деньги, однако получил отказ. Сначала разозленный сыктывкарец обругал женщину, а после и вовсе набросился с кулаками.

- Молодой человек 1986 года рождения ударил горожанку в область грудной клетки. Потерпевшая незамедлительно осуществила экстренный вызов сотрудников вневедомственной охраны, - рассказали в ведомстве.

Мужчина был доставлен в отделение полиции для допроса. По факту произошедшего начато разбирательство.

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