«Находится в реанимации»: жители Забайкальского края жестоко избили 24-летнего сыктывкарца

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

24-летний житель Сыктывкара стал жертвой нападения в Санкт-Петербурге. Молодого человека жестоко избили уроженцы Забайкальского края 21 и 24 лет. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По информации ведомства, от медучреждения в Мурино поступило сообщение о том, что к ним отделение в тяжелом состоянии поступил мужчина с травмой головы. Молодого человека экстренно госпитализировали и поместили в реанимацию. По словам врачей, характер увечий говорил о том, что пациент был избит.

По подозрению в преступлении были задержаны сибиряки. По предварительной версии, конфликт произошел между двумя компаниями. Они взяли деревянный брус и ударили им сыктывкарца.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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