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НовостиОбщество26 июля 2023 12:19

В Коми за оскорбление врача житель Коми получил штраф в три тысячи рублей

За оскорбление врача житель Коми привлечен к административной ответственности
Источник:kp.ru
Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Коми осужденный получил штраф за оскорбление врача-психиатра. Об этом сообщает пресс-служба судов республики.

Во время приема в колонии мужчина обматерил медика, а на просьбы и требования прекратить себя так вести никак не реагировал. Свое поведение осужденный объяснил тем, что был недоволен качеством обслуживания.

- При рассмотрении дела осужденный отрицал высказывание им оскорблений в адрес врача. По его мнению, ему не была оказана надлежащая медицинская помощь, - говорится в релизе суда.

Суд назначил мужчине штраф в три тысячи рублей. Отмечается, что постановление в силу не вступило.

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