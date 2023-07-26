В Коми за оскорбление врача житель Коми получил штраф в три тысячи рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Коми осужденный получил штраф за оскорбление врача-психиатра. Об этом сообщает пресс-служба судов республики.

Во время приема в колонии мужчина обматерил медика, а на просьбы и требования прекратить себя так вести никак не реагировал. Свое поведение осужденный объяснил тем, что был недоволен качеством обслуживания.

- При рассмотрении дела осужденный отрицал высказывание им оскорблений в адрес врача. По его мнению, ему не была оказана надлежащая медицинская помощь, - говорится в релизе суда.

Суд назначил мужчине штраф в три тысячи рублей. Отмечается, что постановление в силу не вступило.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жители одного из сел Коми два месяца живут с перебоями воды (подробности)