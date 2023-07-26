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НовостиПроисшествия26 июля 2023 10:20

В Коми по решению суда приостановили работу нефтепровода «Нобель Ойл»

Во время проверки было выявлено 14 нарушений требований промышленной безопасности
Источник:kp.ru
Фото: Прокуратура РК.

Фото: Прокуратура РК.

В связи с отказом трубопровода и нефтеразливом печорский Ростехнадзор провел внеплановую проверку трубопровода ООО "Нобель Ойл".

На опасном производственном объекте ООО «Нобель Ойл» во время проверки выявили 14 нарушений требований промышленной безопасности. Суд приостановил его деятельность на 90 суток.

Ранее по факту нефтеразлива на территории Южно-Ошского нефтяного месторождения с попаданием в реку Колва и на почву было возбуждено уголовное дело.

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