В Коми по решению суда приостановили работу нефтепровода «Нобель Ойл»

Фото: Прокуратура РК.

В связи с отказом трубопровода и нефтеразливом печорский Ростехнадзор провел внеплановую проверку трубопровода ООО "Нобель Ойл".

На опасном производственном объекте ООО «Нобель Ойл» во время проверки выявили 14 нарушений требований промышленной безопасности. Суд приостановил его деятельность на 90 суток.

Ранее по факту нефтеразлива на территории Южно-Ошского нефтяного месторождения с попаданием в реку Колва и на почву было возбуждено уголовное дело.

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