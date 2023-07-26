Пытавшегося убить своего знакомого жителя Коми отправили на два месяца в СИЗО

Фото: архив "КП"

В Коми заключили под стражу 56-летнего ухтинца без определенного места жительства, которого обвиняют в покушении на убийство знакомого. Об этом сообщает пресс-служба судок республики.

Напомним, 24 июля в одном из домов города произошла поножовщина между обвиняемым и 47-летним местным жителем. Мужчина получил тяжелые ранения и был госпитализирован в больницу. Сейчас он находится под наблюдением врачей в реанимации.

-Ранее обвиняемый неоднократно судим, в том числе за совершение особо тяжкого преступления против личности, - уточнили в инстанции.

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