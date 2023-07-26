В Коми горела комната: из дома эвакуировались 15 человек

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Коми

Во вторник, 25 июля, в Ухте горела комната, из дома эвакуировались 15 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.

Инцидент произошел в 8.21 в пгт Водный. В многоквартирном доме №3 по Пионерскому переулку загорелась комната. Через четыре минуты на место прибыли пожарные. К тому времени из дома эвакуировались 15 человек. Пожар удалось потушить в 8.29. Площадь возгорания составила один квадратный метр. К счастью, в результате случившегося никто не пострадал. На месте происшествия работали четыре человека и пожарная автоцистерна. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.

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