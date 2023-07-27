К жителям Коми обратились с важной просьбой в ГИБДД региона

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В ГИБДД Коми из-за участившихся ДТП с пострадавшими детьми обратились к местным жителям с просьбой соблюдать осторожность при проезде пешеходных переходов. Сообщение опубликовано в пресс-службе ведомства.

В сообщении указано, что в Сыктывкаре в понедельник произошло ДТП с участием двух детей, которые находились на пешеходном переходе. В Госинспекции призвали водителей быть предельно внимательными на дороге.

Родителей же в ведомстве попросили напоминать школьникам правила безопасного перехода проезжей части, а также повторно рассказать, что нужно смотреть по сторонам.

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