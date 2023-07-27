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НовостиПроисшествия27 июля 2023 5:15

Ходатайство УФСБ Коми об аресте социолога-иноагента Кагарлицкого было удовлетворено

Сыктывкарский районный суд рассмотрел ходатайство об аресте иностранного агента и политолога
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В Управлении ФСБ Коми попросили арестовать политолога и социологи Бориса Кагарлицкого (признан иноагентом в РФ). Информацию об этом передали в ТАСС со ссылкой на Сыктывкарский городской суд. Накануне, 26 июля, ходатайство было удовлетворено.

- Обвиняемый заключен под страж сроком на два месяца - по 24 сентября, - говорится в релизе суда.

На днях, 25 июля, в отношении политолога возбудили уголовное дело о публичных призывах к терроризму и оправданиях его.

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