Ходатайство УФСБ Коми об аресте социолога-иноагента Кагарлицкого было удовлетворено

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В Управлении ФСБ Коми попросили арестовать политолога и социологи Бориса Кагарлицкого (признан иноагентом в РФ). Информацию об этом передали в ТАСС со ссылкой на Сыктывкарский городской суд. Накануне, 26 июля, ходатайство было удовлетворено.

- Обвиняемый заключен под страж сроком на два месяца - по 24 сентября, - говорится в релизе суда.

На днях, 25 июля, в отношении политолога возбудили уголовное дело о публичных призывах к терроризму и оправданиях его.

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