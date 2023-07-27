Компенсацию за полис ОСАГО в Коми в 2023 году получили 68 человек

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В 2023 году компенсацию за полис ОСАГО получили 68 жителей республики. Об этом сообщили в Социальном фонде России по республике. По предоставленным данным, средний размер выплаты составил 3 562 рубля.

Сообщается, что размер компенсации составляет 50% от уплаченной страховой премии. Право на него имеют граждане с инвалидностью, которые нуждаются в транспортном средстве по заключению органов медико-социальной экспертизы.

Компенсация предоставляется на один транспорт в течение года. При том, что в полисе могут быть учтены три водителя, включая самого водителя и его законного представителя.

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