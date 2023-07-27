Прокуратура Коми признала незаконным факт отсутствия бани в селе

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В Койгородском районе после жалобы местной жительницы суд признал, что в поселке нарушены права местных жителей на надлежащее бытовое обслуживание. Причиной стал тот факт, что перестала работать общественная баня в Койгородке. Об этом сообщили в прокуратуре Коми.

По предоставленным данным, в селе в домах без ванн и централизованного водоснабжения проживают 1637 человек. Работу бани приостановили из-за ее аварийного состояния.

Прокуратура направила иск к администрации поселения из-за ее бездействия и отсутствия бань и душевых. Построить их нужно в течение трех месяцев.

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