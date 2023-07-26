В Коми двое браконьеров незаконно поймали 280 килограмм рыбы: у них конфисковали машины

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сосногорский городской суд признал двух местных жителей виновными в незаконной ловле рыбы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Инцидент произошел в мае 2022 года. Двое мужчин выловили на реке Лемью более 1,5 тысячи экземпляров рыб общей массой 280 килограмм. При этом жители Коми использовали резиновые лодки и ставные сети. Среди пойманной рыбы были ценные породы сига и хариуса. Сумма ущерба превысила 1,5 млн рублей.

Одного из мужчин оштрафовали на 250 тысяч рублей, а другого – на 300 тысяч. Кроме того, у них конфисковали три резиновые лодки, два лодочных мотора, а также два автомобиля – УАЗ-315192 и ВАЗ-21213. Один из браконьеров возместил половину суммы ущерба.

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