Попали под колеса Renault на зебре: в Коми водитель сбил женщину с двухлетним ребенком

Фото: управление ГИБДД по Коми

В среду, 27 июля, в Усть-Куломе 72-летний водитель Renault Logan на пешеходном переходе сбил женщину с ребенком. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Авария произошла в 12:30. 72-летний мужчина ехал за рулем Renault по улице Советской в сторону Ленина. Напротив дома 44б иномарка сбила женщину с ребенком. Они шли по пешеходному переходу.

В результате ДТП пострадали женщина и ребенок. Мальчик 2021 года рождения получил черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибленную рану лба, а также множественные ссадины рук. У женщины 1993 года рождения диагностировали ссадины локтя, а также ушибленные раны голени и рук. Госпитализация никому из пострадавших не потребовалась.

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