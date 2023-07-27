В Кардиодиспансере Коми болезни ног будут лечить отечественным препаратом

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Новое лекарство от отечественных производителей поступило в республиканский Кардиодиспансер. Об этом сообщает БНК со ссылкой на руководство медучреждение. Препарат направлен на лечение болезней ног.

Как рассказали в диспансере, лекарство позволит предлагать пациентам ишемией нижних конечностей альтернативу. Сейчас им приходится проходить через операционный стол. По словам заведующего отделением сердечно-сосудистой хирургии Алексея Смыслова, процедура ввода препарата абсолютно безболезненная.

— Забит сосуд артериальный, в результате чего должное количество крови, кислорода и других питательных веществ не поступает в мышцы нижних конечностей. В результате чего человек ходит с остановками — идет, из-за боли в икроножной мышце или бедре вынужден остановиться, после отдыха идет дальше, — рассказал заведующий отделением.

Пациенту на лечении в мышцы, которые страдают от ишемии, вводят этот препарат. Процедура безболезненная, а осложнения минимальные. В больнице человек проведет максимум трое суток.

— Таких пациентов у нас всегда много. Операций у нас 220 в год только на крупных сосудов, столько же на небольших. Актуальность проблемы велика, и до 35 процентов взрослого населения, особенно мужского, страдает этими заболеваниями. Я думаю, очень поможет этот препарата в лечении проблем, — высказался врач.

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