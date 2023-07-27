Глава Коми передал ордена Мужества семьям военнослужащих, погибших на СВО

Фото Росгвардии Коми

В Коми вручили награды семьям погибших участников СВО. Ордена передал близким военнослужащих глава республики Владимир Уйба. Известно, что награды посмертно вручили пяти уроженцам региона.

Среди отличившихся Артур Ахметшин из Усинска, Алексей Пономарев и Илья Сазанов из Сыктывкара, уроженец села Керчомья Владимир Тарабуркин, а также Юрий Сартаков из поселка Мылва.

Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга орденом Мужества награждены посмертно:

Старшина первой статьи Артур Рифкатович Ахметшин. Родился в Чечне, до призыва на военную службу проживал в Усинске. Служил в мотострелковом батальоне. Погиб, выполняя задачи спецоперации, в марте 2023 года. Орден передан сестре военнослужащего.

Ефрейтор Алексей Юрьевич Пономарёв. Родился в Сыктывкаре. На спецоперации выполнял боевые задачи в должности старшего стрелка мотострелкового батальона. Погиб в марте 2023 года. Орден передан вдове и матери военнослужащего.

Рядовой Илья Александрович Сазанов. Родился в Сыктывкаре. Служил командиром отделения штурмового отряда. Погиб в апреле 2023 года. Орден передан родителям военнослужащего.

Рядовой Владимир Владимирович Тарабукин. Уроженец села Керчомья Усть-Куломского района. Служил в штурмовом отряде. Погиб в апреле 2023 года. Орден передан вдове и дочери военнослужащего.

Указом Президента Российской Федерации за отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении задач в боевых условиях, сопряженных с риском для жизни, орденом Мужества награжден посмертно:

Рядовой Юрий Михайлович Сартаков. Родился в посёлке Мылва Троицко-Печорского района. Проходил службу в должности водителя-гранатомётчика самоходно-артиллерийского взвода. Умер от полученных ран в госпитале Бурденко в Москве. Орден передан матери военнослужащего.