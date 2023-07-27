Кома и переломы ребер: в Коми водитель питбайка попал в больницу после столкновения с Hyundai

Фото: управление ГИБДД по Коми

В среду, 26 июля, в Сысольском районе питбайк Motoland столкнулся с Hyundai Solaris, в результате чего пострадал один человек. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Авария произошла в 20.40 в селе Межадор. Молодой человек 1994 года рождения ехал на питбайке Motoland. На перекрестке он не уступил дорогу Hyundai. За рулем иномарки была 19-летняя девушка. В итоге транспортные средства столкнулись.

В результате ДТП пострадал водитель питбайка. У молодого человека диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом ребер, а также кому третьей степени. Пострадавшего увезли в больницу.

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