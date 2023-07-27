В Сосногорске вандал осквернил десятки могил на кладбище

Фото: Александра Савинова.
Накануне в Сосногорске произошел вопиющий случай - вандал осквернил десятки могил, в том числе захоронения погибших в СВО. Об этом сообщил руководитель муниципалитета Ильдар Махмутов.
Акт вандализма произошел на кладбище по улице Гайдара. Злоумышленник сломал ограды и кресты, а также разбросал по земле фотографии и веники.
В настоящее время подозреваемый задержан. Проводятся следственные действия.
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